18 Mart 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumu belli oldu. Sakatlığının önemli olmadığı belirtilen yıldız oyuncunun tedavisine hemen başlandı.
18.03.2020

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