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Trabzonspor yeni sezona umutlu başladı

Transfer döneminde önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren​ Trabzonspor, Cemil Usta Sezonu'nda ilk iki haftada 4 puan topladı. Bordo mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak Kadıköy'deki galibiyet özlemine son vermek istiyor.
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