TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok Trabzonspor'da!
Detayları aktaran A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "15 Haziran tarihinde ilk temas sağlanmıştı. Farklı takımların devreye girmesiyle zaman zaman olumsuz şartlar oluşsa da bugün itibariyle Trabzonspor, oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. 2 milyon Euro ve çeşitli bonuslar karşılığında transfer gerçekleşecek. Bugün oyuncuyla İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirilecek ve iş resmiyete dökülecek. Bordo mavili ekip, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
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