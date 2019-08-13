13 Ağustos 2019, Salı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan duygulandıran şiir

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bayramlaşma töreninde şiir okudu. Karaman'ın okuduğu şiir büyük alkış topladı.
13.08.2019

İşte Karaman'ın okuduğu dörtlük:

Duygular yeşermiş vatan bağrında
Sevgiler filizlenmiş gönül dağında
Yedisinden yetmişe her bir çağında
Canların katıldığı harmanları özledik

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