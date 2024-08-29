Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz!
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor sahasında penaltılar sonucu St. Gallen'e elendi. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu ve "Taraftardan özür diliyoruz. Bu takım çok iyi olacak, bu konuda iddialıyım. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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