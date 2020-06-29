29 Haziran 2020, Pazartesi

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Trabzonspor skor üstünlüğünü koruyamıyor

Ankaragücü maçında öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda toplam 22 puan kaybetti.
29.06.2020
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