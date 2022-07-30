Trabzonspor - Sivasspor maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o anlar
Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa Final maçında kozlarını paylaştı. 90+2. dakikada bordo mavililerde Jean Evrard Kouassi, Ziya Erdal'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Oyunun bir süre devam etmesinin ardından Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonucu penaltı kararını verdi. Fırtına'da topun başına geçen Emrehan Gedikli vuruştan yararlanamadı. İşte o anlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Uğurcan Çakır: Bu sezon yine şampiyonluk istiyoruz 30 Temmuz 2022 | 12:00
04:02
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o anlar 30 Temmuz 2022 | 12:00
02:21
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:14
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:24
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:36
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
00:48
Edin Visca'nın golü geçersiz sayıldı! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:30
Avcı'dan Süper Kupa sözleri! "Kupaya uzanmak istiyoruz" 30 Temmuz 2022 | 12:00