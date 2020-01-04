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Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi.
04.01.2020

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