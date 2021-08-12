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Trabzonspor Molde maçında Marek Hamsik'in kafa vuruşu direkten döndü (TS spor haberleri)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Molde ile oynadığı mücadelenin 10' dakikasında Marek Hamsik'in kafa vuruşunda top direkten döndü. İşte o anlar... (TS spor haberleri)
12.08.2021
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