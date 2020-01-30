30 Ocak 2020, Perşembe

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Trabzonspor Manoel Messias ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferde daha sona geldi. Bordo mavili ekip Cruzeiro’nun Brezilyalı stoperi ile anlaşma sağladı. Aspor muhabiri Yunus Emre Sel son gelişmeleri atardı. İşte detaylar...
30.01.2020

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fırtına, stoper transferinde sona geldi. Bordo mavili ekip, Cruzeiro'dan Manoel Messias ile prensipte anlaşıldı.

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