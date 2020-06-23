Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bize ağır küfürler edildi

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 90+5'te yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonunda yaşanan süreçle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bize ağır küfürler edildi" ifadelerini kullandı.

ABONE OL