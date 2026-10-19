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Trabzonspor kafilesi stadyuma hareket etti!
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Trabzonspor kafilesi stadyuma hareket etti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak derbide Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili kafile stadyuma böyle hareket etti.

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