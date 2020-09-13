Trabzonspor ile Beşiktaş 131. kez

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, rakibiyle 131. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 130 maçta siyah-beyazlılar 53, bordo-mavililer ise 45 kez galip geldi. 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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