12 Mart 2019, Salı

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Trabzonspor iç sahada kolay geçit vermiyor

Bu sezon evinde 13 maçta 26 puan toplayan Trabzonspor, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösteriyor.
12.03.2019

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