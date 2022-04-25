TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan taraftarlara şampiyonluk daveti!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor 35. haftada Antalyaspor'u evinde konuk edecek. Fırtına zorlu maçtan 1 puan çıkarması halinde 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakanın biletleri ise 4 dakika içerisinde tükendi. Bu durumdan sonra bordo mavili ekip sosyal medya hesabından taraftarlarına teşekkür ederken aynı zamanda kutlamalar için horon oynamaya davet etti. Paylaşımda "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm Bordo-Mavililer’i statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz! " notu da bırakıldı. İşte Trabzonspor sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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