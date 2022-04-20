TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 1-0 kazanan bordo mavili ekip ikinci maçtan önce avantajı cebine koydu. Fırtına galip geldiği maçtan 1 eksikle ayrıldı. Cornelius'un golüne asisti yapan yıldız isim Nwakaeme'nin kulüp tarafından sakatlandığı açıklandı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin sakatlığı hakkındaki son bilgileri verdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Fırtına'dan Nwakaeme açıklaması! 20 Nisan 2022 | 12:00
01:26
Fırtına'yı böyle yorumladı! "Oyunla değil oyuncuyla çözdü" 20 Nisan 2022 | 12:00
01:16
İşte Trabzonspor - Kayserispor ZTK maçı öncesi Fırtına'nın 11'i! 19 Nisan 2022 | 12:00
04:54
İşte Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi son gelişmeler! 19 Nisan 2022 | 12:00
01:13
Fırtına kupaya kilitlendi! "İşleri kolay olmayacak" 18 Nisan 2022 | 12:00
00:57
Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Puan kaybının sebebi..." 16 Nisan 2022 | 12:00
01:09
Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu! "Hem ağır oynuyor..." 15 Nisan 2022 | 12:00
00:48
Fırtına'ya flaş Liverpool benzetmesi! 15 Nisan 2022 | 12:00