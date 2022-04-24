TRABZONSPOR HABERLERİ - "Trabzonspor'da sancılı süreç bitti"
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçtan sonra Fırtına gelecek hafta kendi sahasında Antalya karşısında puan alması durumunda şampiyonluğu ilan edecek. A Spor yorumcusu Haldun Domaç bordo mavili ekip hakkında konuştu. Domaç, "Trabzonspor'da sancılı süreç bitti. Üst üste kazanamadığı maçlardan sonra baskı kırıldı. Bunlar baskı ve panik oluşturdu ama sonuç itibari ile o değerli 3 puan geldi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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