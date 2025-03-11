TRABZONSPOR HABERLERİ: Fatih Tekke'nin geliş saati değişti
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Trabzon'daki sis nedeniyle 12.30'da Trabzon'a gelecek. TS SPOR HABERLERİ
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