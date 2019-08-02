Trabzonspor golcüsünü buldu: Alexander Sörloth

Forvet transferi için bir süredir arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferinde sonuca ulaştı. İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Sörloth, bordo mavili ekibe kiralık olarak gelecek. Sörloth'la ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı...