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Trabzonspor fırsat tepti

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. İşte maçın detayları ve karşılaşma sonrası teknik direktörlerin değerlendirmeleri...
14.07.2020
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