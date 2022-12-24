Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle | TS - FB derbi maçı şifresiz izle
Trabzonspor Fenerbahçe maçı Süper Lig'in 15. haftasının en önemli maçı olarak öne çıktı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma Akyazı'da oynanacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi detayları A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Hamdi Aslan değerlendirdi. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...
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