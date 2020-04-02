02 Nisan 2020, Perşembe

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Trabzonspor evinde farklı

Şampiyonluk yarışındaki en güçlü takımlardan biri olan Trabzonspor'un iç sahadaki başarısı dikkat çekiyor. Ligin zirvesinde olan Karadeniz ekibinin evindeki karşılaşmalardaki hücum etkinliği öne çıkıyor.
02.04.2020
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