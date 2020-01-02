02 Ocak 2020, Perşembe

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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den dayanışma çağrısı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Ünal Karaman'ın yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte bordo-mavili camiaya dayanışma çağrısında bulundu.
02.01.2020

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