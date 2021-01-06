Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "1-2 kişiyle daha görüşüyoruz"

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen Ağaoğlu, "Çok titiz çalışıyoruz, hocanın belirlediği oyuncular üzerinde de biz yönetim olarak bütün gayreti sarf ediyoruz. 1-2 kişiyle daha görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

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