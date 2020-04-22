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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Uğurcan'ı satma gibi bir düşüncemiz yok

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avrupa'nın dev kulüpleriyle adı anılan kaleci Uğurcan Çakır'ı satmayacaklarını açıkladı.
22.04.2020
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