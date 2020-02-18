18 Şubat 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor 298 hafta sonra lider

Trabzonspor'un yıllar süren liderlik hasreti sona erdi. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir maç eksiğine rağmen 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz ekibi, böylece 298 lig haftasının ardından zirveye yerleşti.
18.02.2020

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011 tarihinde ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Trabzonspor yaklaşık 9 yıl sonra yeniden bir lig haftasını lider bitirerek şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geldi.

Ligin devre arasında göreve gelen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 4'te 4 yapan bordo-mavililer, toplamda 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 sezon sonra ilk kez yarı finale çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da 11 sezon sonra ilk 4 maçını kazanan teknik adam olmayı başardı. 40 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Trabzonspor, son olarak Şenol Güneş yönetiminde liderlik görmüştü.

Fırtına 298 hafta sonra lider Fırtına 298 hafta sonra lider 18.02.2020
Ahmet Ağaoğlu: Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın Ahmet Ağaoğlu: Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın 17.02.2020
Çok daha farklı bir skor olabilirdi "Çok daha farklı bir skor olabilirdi" 17.02.2020
Hüseyin Çimşir: Liderliğe yükselmek mutluluk verici Hüseyin Çimşir: Liderliğe yükselmek mutluluk verici 17.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Trabzonspor'dan anlamlı hareket! 16.02.2020
Tahkim Sörloth'un cezasını 1 maça indirdi Tahkim Sörloth'un cezasını 1 maça indirdi 15.02.2020
Trabzonspor idmanında sürpriz isim! Trabzonspor idmanında sürpriz isim! 14.02.2020
Trabzonspor'da yarı final sevinci Trabzonspor'da yarı final sevinci 14.02.2020
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi 14.02.2020
Turgay Demir: Favori Trabzonspor Turgay Demir: Favori Trabzonspor 14.02.2020
Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı 12.02.2020
Trabzonspor'un gözü liderlikte Trabzonspor'un gözü liderlikte 12.02.2020
Sörloth PFDK'da Sörloth PFDK'da 12.02.2020
Fırtına istatistiklerde zirvede Fırtına istatistiklerde zirvede 11.02.2020
Fırtına'nın golcü dörtlüsü Fırtına'nın golcü dörtlüsü 11.02.2020
Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor 11.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi
Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!
Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene
Kadıköy'de sahne devlerin! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör