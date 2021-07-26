Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ (Hazırlık Maçı)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi).

ABONE OL