Trabzonspor 0-0 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı otelin sahasında Bursaspor ile karşılaştı.
Bordo-mavili takım ile ilk hazırlık maçına çıkan Hüseyin Çimşir, takımını sahaya, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Obi Mikel, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Ndiaye, Kamil Ahmet Çörekçi, Fıratcan Üzüm ve Ekuban ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Trabzonspor'un, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi Badou Ndiaye de ilk 11'de sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda genç oyuncularını sahaya sürdü.
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Diarra, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Burak Kapacak ve Seleznov ilk 11'ine şans verdi.
Karşılaşmayı iki takımın başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Mesut Mestan da birlikte izledi.
Bordo-mavili takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü Arnavutluk takımı Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.
- "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın"
- Medipol Başakşehir'de Arda ile yollar ayrıldı
- İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor
- Babel Ajax'a dönüyor
- Fenerbahçe'de Simon Falette'de mutlu son
- "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın"
- Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
- Galatasaray'da Babel sürprizi!
- İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...