08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor 0-0 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin forma giydiği ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk kez bordo-mavili ekip başında saha kenarında olduğu maç golsüz sona erdi.
08.01.2020

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı otelin sahasında Bursaspor ile karşılaştı.

Bordo-mavili takım ile ilk hazırlık maçına çıkan Hüseyin Çimşir, takımını sahaya, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Obi Mikel, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Ndiaye, Kamil Ahmet Çörekçi, Fıratcan Üzüm ve Ekuban ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Trabzonspor'un, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi Badou Ndiaye de ilk 11'de sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda genç oyuncularını sahaya sürdü.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Diarra, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Burak Kapacak ve Seleznov ilk 11'ine şans verdi.

Karşılaşmayı iki takımın başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Mesut Mestan da birlikte izledi.

Bordo-mavili takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü Arnavutluk takımı Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor 0-0 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ) Trabzonspor 0-0 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ) 08.01.2020
Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk yarışının içinde olacağız Hüseyin Çimşir: Şampiyonluk yarışının içinde olacağız 08.01.2020
İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor 08.01.2020
İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor 08.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'da stoper arayışı Trabzonspor'da stoper arayışı 08.01.2020
Alexander Sörloth'tan kariyer rekoru Alexander Sörloth'tan kariyer rekoru 07.01.2020
Başkan Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu Başkan Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu 07.01.2020
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! 06.01.2020
Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı 06.01.2020
Todor Nedelev Trabzonspor yolunda Todor Nedelev Trabzonspor yolunda 06.01.2020
Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı 06.01.2020
Trabzonspor skoru koruyamadı Trabzonspor skoru koruyamadı 05.01.2020
Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi "Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi" 05.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı 05.01.2020
Trabzonspor'un ilk yarı performansı Trabzonspor'un ilk yarı performansı 04.01.2020
Trabzonspor'dan ikinci transfer Trabzonspor'dan ikinci transfer 04.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...
Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Herkes Rami'yi beklerken...
Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'ye Muriç'i yedekleyecek golcü
Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör