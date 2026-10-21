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Thomas Reis, Paul Onuachu'nun son durumunu açıkladı!
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Thomas Reis, Paul Onuachu'nun son durumunu açıkladı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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