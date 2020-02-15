15 Şubat 2020, Cumartesi

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Tahkim Sörloth'un cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu. Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle pfdk tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Sörloth'un cezası düşürüldü...
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