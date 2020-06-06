Şota'dan Trabzonspor yorumu

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota Arveladze, bordo-mavili ekibin bu sene şampiyon olacağına inandığını söyledi. Şota, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'u ise ligin en iyi santrforlarından biri olarak niteledi.

ABONE OL