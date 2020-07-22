22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Sörloth'un gözü gol krallığında

Trabzonspor'da kariyerinin en verimli dönemini geçiren Norveçli golcü Alexander Sörloth'un gözü gol krallığında.
22.07.2020
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