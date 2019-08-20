20 Ağustos 2019, Salı
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Sörloth gollerine devam ediyor
Trabzonspor'un yeni transferi Sörloth gösterdiği performansla beğeni topluyor. 23 yaşındaki Norveçli forvet, bordo mavili takımda çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.
20.08.2019
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