27 Mart 2020, Cuma

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Sörloth: Antrenman için özel oda oluşturdum

Çalışmalarını evde sürdüren Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, evde zamanını nasıl geçirdiğini anlattı. Sörloth, antrenman için özel oda oluşturduğunu söyledi.
27.03.2020
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