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Son dakika transfer haberleri: İsmail Köybaşı resmen Trabzonspor'da

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
21.07.2021
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