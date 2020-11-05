05 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika Trabzonspor haberleri...| Yunus Emre Sel: Abdullah Avcı'nın bugün açıklanması bekleniyor
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, 'Sabah Sporu' programında Trabzonspor'un teknik direktör konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sel, "Trabzonspor'un bugün Abdullah Avcı'yı açıklaması bekleniyor" dedi.
05.11.2020
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