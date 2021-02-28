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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son detaylar!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo-mavililerdeki son detayları aktardı. Sel, "Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan 7 oyuncunu dönüşü büyük sevinç ile karşılanırken sadece bir genç oyuncu kadroda yer almayacak." dedi. (TS spor haberleri)
28.02.2021
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