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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Edgar Ie sezonu kapattı! İşte sakatlığı...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması yapıldı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel detayları aktardı.
26.04.2021
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Edgar IE'den kötü haber geldi. Trabzonspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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