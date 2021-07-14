Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması! "18'ine kadar izin verdik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Henüz takıma katılmayan Ekuban hakkında da konuşan Avcı, "Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

ABONE OL