15 Haziran 2020, Pazartesi

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Son 16 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, son 16 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.
15.06.2020
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