12 Nisan 2020, Pazar
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Serkan Asan Alexander Sörloth'un meydan okumasına yanıt verdi
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada evde bireysel çalışmalarını sürdüren Trabzonsporlu futbolcuların 'Mutfak Pasları' devam ediyor. Alexander Sörloth'un 'Norveç usulü taco' yapıp pası Serkan Asan'a atmasının ardından genç futbolcu da Trabzon usulü yemekle takım arkadaşına yanıt verdi.
12.04.2020
Corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın golcü oyuncusu Serkan Asan oldu. Takım arkadaşı Alexander Sörloth'un mutfakta meydan okumasına karşılık veren Serkan, Trabzon yöresine ait yemekler yaptı ve pası Novak'a attı.
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