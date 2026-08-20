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Ruslan Malinovskyi: Kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var
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Ruslan Malinovskyi: Kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, mücadele sonrası Atv'ye özel açıklamalarda bulundu.

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