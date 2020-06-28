Reha Kapsal: Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz

Trabzonspor-Ankaragücü'nün maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.

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