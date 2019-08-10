10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Ogenyi Onazi sokakta çocuklarla top oynadı

Uzun bir süredir sakatlıkla boğuşan ve geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, Trabzon'da çocuklarla birlikte top oynadı. 26 yaşındaki futbolcu ile çocukların eğlenceli anları saniye saniye kameralara yansıdı.
10.08.2019

Onazi sokakta çocuklarla top oynadı Onazi sokakta çocuklarla top oynadı 10.08.2019
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