17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Nwakaeme kaldığı yerden

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Anthony Nwakaeme, yeni sezon öncesi yapılan antrenmanlarda da göz dolduruyor.
17.07.2019

Nwakaeme kaldığı yerden Nwakaeme kaldığı yerden 17.07.2019
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