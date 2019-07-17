17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Nwakaeme kaldığı yerden
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Anthony Nwakaeme, yeni sezon öncesi yapılan antrenmanlarda da göz dolduruyor.
17.07.2019
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