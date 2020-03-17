17 Mart 2020, Salı

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Mehmet Yılmaz: Trabzonspor şampiyon olacak

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Artı Futbol programında önemli açıklamalarında bulundu. Yılmaz, canlı yayında Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna seslendi. "O puanları bizden alsanız da çalsanız da bu sene Trabzonspor şampiyon olacak" dedi.
17.03.2020

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