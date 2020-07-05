Mehmet Yiğit Alp: Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Süper Lig'in 30. haftasında alınan Galatasaray galibiyeti sonrasında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alp, "Trabzonspor yapması gerekeni yaparak ilerliyor. Tüm faktörlere rağmen 15 puan alıp ondan sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı. Alp ayrıca şampiyonluk yarışı için de, "Yarışta olan iki takım var, bu iki takımın aynı gün aynı saatte oynamasını istiyoruz" dedi.

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