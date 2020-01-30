30 Ocak 2020, Perşembe

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Manoel Messias Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Cruzeiro'dan 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği tecrübeli oyuncu, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
30.01.2020

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