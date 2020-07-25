25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Kayseri'de kritik maç

Trabzonspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor karşısında 2019-20 sezonunu ikinci tamamlama mücadelesi verecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
25.07.2020
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