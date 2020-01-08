08 Ocak 2020, Çarşamba
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İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor
Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmanın ilk yarısı...
08.01.2020
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